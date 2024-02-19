Имя Юрия Соломина  планируют присвоить Дому офицеров Забайкалья

Согласие родных великого актера на присвоение читинскому ОДО имени Юрия Соломина уже получено.Сегодня руководство ОДО в Чите рассказало о своих планах дать учреждению имя Юрия Соломина - уроженца забайкальской столицы, народного артиста СССР и художественного руководителя Государственного академического Малого театра России.