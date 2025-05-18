Не умеем мы геноцидом заниматься. Не наше это...

Если кто не знает (а никто не знает!) то 18 мая день "депортации" крымских татар. В этот день все укропы будут рвать пейсы и монопейсы и громко кричать: «Ой-вэй! Жигильме-бугульме! Сегодня мы все крымские татары!»; а мы со своей стороны повторим пост из старой тетради.