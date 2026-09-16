В России назвали лучшей гарантией безопасности ФРГ отказ от поддержки Украины

Лучшей гарантией безопасности для Германии стал бы отказ в поддержке Украины, заявила глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.
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