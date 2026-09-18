Мошенники пугают вернувшихся из‑за границы россиян проверками и запретом на выезд

Аферисты выдают себя за силовиков, запугивают уголовной ответственностью и предлагают "решить вопрос" за деньги МВД России зафиксировало появление новой схемы дистанционного мошенничества, нацеленной на граждан, недавно приехавших в страну из зарубежных поездок.