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Мошенники пугают вернувшихся из‑за границы россиян проверками и запретом на выезд

Мошенники пугают вернувшихся из‑за границы россиян проверками и запретом на выезд

Аферисты выдают себя за силовиков, запугивают уголовной ответственностью и предлагают "решить вопрос" за деньги МВД России зафиксировало появление новой схемы дистанционного мошенничества, нацеленной на граждан, недавно приехавших в страну из зарубежных поездок.

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