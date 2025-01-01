Константинов: Крыму повезло, что остались бывшие украинские «элиты». Интеграции новых регионов в РФ мешает отсутствие политических элит и управленческого потенциала, которые нужно компенсировать за счет приезжих.
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