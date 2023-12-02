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«Он любит сериалы, а я — книги»: есть ли будущее у мужчины и женщины с разными интересами

«Он любит сериалы, а я — книги»: есть ли будущее у мужчины и женщины с разными интересами

Плохо это или хорошо, если у мужчины и женщины разные увлечения? Может ли это развести их в будущем или, наоборот, сблизит? Когда брак точно не распадется, даже если один домосед, а другой — путешественник? Отвечает психолог.

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