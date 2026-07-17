Microsoft тестирует PC Insights для ИИ-ассистента Copilot

Компания Microsoft приступила к тестированию новой функции PC Insights для ИИ-ассистента Copilot, которая позволит пользователям задавать вопросы о состоянии компьютера на "языке пользователя" и получать рекомендации без необходимости вручную открывать «Диспетчер задач» или настройки системы.