Microsoft тестирует PC Insights для ИИ-ассистента Copilot

Компания Microsoft приступила к тестированию новой функции PC Insights для ИИ-ассистента Copilot, которая позволит пользователям задавать вопросы о состоянии компьютера на "языке пользователя" и получать рекомендации без необходимости вручную открывать «Диспетчер задач» или настройки системы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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