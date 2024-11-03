Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Как там, так и здесь...

Цитата  из  старой тетради.- Как в вас уживаются почитание новомучеников и мирное отношение к Сталину? - Как уживается мирное отношение к князю Владимиру и умученным от его гонений христианам Фёдору и Иоанну, так и здесь.

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