«Теперь их суда сами по себе»: страховщики отвернулись от Саудовской Аравии Крупнейшие участники страхового рынка Lloyd"s of London начали отказываться от продажи полисов страхования военных рисков для .
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«Теперь их суда сами по себе»: страховщики отвернулись от Саудовской Аравии Крупнейшие участники страхового рынка Lloyd"s of London начали отказываться от продажи полисов страхования военных рисков для .
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