В Крыму прокомментировали слова советника Трампа о возвращении полуострова

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости/Прайм. Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов назвал смелым признанием слова советника новоизбранного президента США Дональда Трампа об отказе поддерживать действия по возвращению полуострова в состав Украины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии