У раёне актыўна вядуцца падрыхтоўчыя да сяўбы работы.

Спектр іх на гэтую пару шырокі: уносяцца ў глебу мінеральныя ўгнаенні, арганіка, вядуцца падкормкі азімых культур і мнагалетняй травы, набіраюць актыўнасць ворыўныя работы, праводзіцца падрыхтоўка глебы да ўнясення насення.
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