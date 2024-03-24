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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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У раёне актыўна вядуцца падрыхтоўчыя да сяўбы работы.

У раёне актыўна вядуцца падрыхтоўчыя да сяўбы работы.

Спектр іх на гэтую пару шырокі: уносяцца ў глебу мінеральныя ўгнаенні, арганіка, вядуцца падкормкі азімых культур і мнагалетняй травы, набіраюць актыўнасць ворыўныя работы, праводзіцца падрыхтоўка глебы да ўнясення насення.

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