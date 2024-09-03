Профессор Маслов: вряд ли китайский язык вытеснит в российских школах английский

Президент Владимир Путин указал на рост интереса к китайскому языку среди граждан РФ. Однако вряд ли он сможет вытеснить английский в российских школах, предположил профессор Алексей Маслов в беседе с сайтом «Абзац».
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