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Порядок, государство

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В битве с ИИ человек пока побеждает. По крайней мере, на поле боя

В битве с ИИ человек пока побеждает. По крайней мере, на поле боя

Развитие искусственного интеллекта дало новый импульс войскам, пишет "Гуаньча". Тем не менее, полностью взять командование на поле боя ИИ не сможет — у него попросту отсутствует главная отличительная черта человеческого мышления.

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