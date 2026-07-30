В битве с ИИ человек пока побеждает. По крайней мере, на поле боя

Развитие искусственного интеллекта дало новый импульс войскам, пишет "Гуаньча". Тем не менее, полностью взять командование на поле боя ИИ не сможет — у него попросту отсутствует главная отличительная черта человеческого мышления.
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