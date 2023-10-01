Банды Швеции: страну захлестнула волна убийств, на помощь полиции зовут армию

Автор фото, SWEDISH ARMED FORCES Шведская армия будет помогать полиции в борьбе с вооруженной преступностью, заявил премьер-министр Ульф Кристерссон после экстренной встречи с главным военачальником страны, которая состоялась в пятницу.
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