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Банды Швеции: страну захлестнула волна убийств, на помощь полиции зовут армию

Автор фото, SWEDISH ARMED FORCES Шведская армия будет помогать полиции в борьбе с вооруженной преступностью, заявил премьер-министр Ульф Кристерссон после экстренной встречи с главным военачальником страны, которая состоялась в пятницу.

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