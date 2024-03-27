Челябинцы два года пытаются выжить в доме с крышей-решетом

В Советском районе Челябинска жильцы двухэтажки два года живут с протекающей крышей. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского Народного фронта, жители дома в Советском районе Челябинска два года затыкают дырки в потолке тряпками и отжимают воду.