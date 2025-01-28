В Пентагоне высказались об отправке Украине противоракет для Patriot из Израиля

Пентагон не подтвердил, но и не опроверг сообщение портала Axios о том, что Вашингтон отправил из Израиля в Польшу около 90 противоракет для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot с целью их дальнейшей передачи Украине.
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