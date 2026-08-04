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Единственный российский производитель телевизоров из реестра Минпромторга стал банкротом

Арбитражный суд города Москвы признал единственного российского производителя телевизоров, включенного в реестр радиоэлектроники Минпромторга, — компанию «Квант» — банкротом, следует из картотеки арбитражных дел.

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