Превращать радостную Пасху в «пиршество» недопустимо, — РПЦ Ирэн Орлонская Заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе отметил, что Пасха не должна становиться исключительно гастрономическим событием.
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