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    КОЗЁЛПревращать радост...

Превращать радостную Пасху в «пиршество» недопустимо, — РПЦ

Превращать радостную Пасху в «пиршество» недопустимо, — РПЦ

  Превращать радостную Пасху в «пиршество» недопустимо, — РПЦ Ирэн Орлонская Заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе отметил, что Пасха не должна становиться исключительно гастрономическим событием.

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Комментарии
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Сергей Дроздов
КОЗЁЛ
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14 час.
Александр
Каждый празднует,как умеет.Большинство даже смысла праздника не знает.
Ответить
11 час.
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