Bloomberg: Конфликт между евреями и арабами на Ближнем Востоке, ввергнет экономику в рецессию

Как сообщает издание Bloomberg, наземная операция Израиля в Секторе Газа, может значительно расширить число участников конфликта, а значит, это затронет мировую экономику, поскольку с Ближнего Востока поступают энергоресурсы.
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