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Bellator vs Rizin: Де Соуза – Макки, Питбуль – Койке и другие бои

В Сайтаме (Япония) проходит совместный турнир промоушенов Bellator и Rizin. В главном событии вечера подерутся легковесы Эй Джей Макки (№8 Bellator) и Роберто Де Соуза (чемпион Rizin).

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