Аргументы недели

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Глава МИД ФРГ Бербок заявила, что Россия стремится дестабилизировать ситуацию в Молдавии и Грузии

Глава МИД ФРГ Бербок заявила, что Россия стремится дестабилизировать ситуацию в Молдавии и Грузии

В интервью испанскому изданию Pais министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сообщила, что Россия стремится дестабилизировать ситуацию в Молдавии и Грузии, однако не подкрепила свои слова аргументами.

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