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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Беттмэн о добавлении в НХЛ новых команд: «Мы не собираемся расширяться. Все сообщения о каких-то конкретных шагах являются домыслами»

Ранее сообщалось, что владельцы клубов НХЛ рассмотрят возможные варианты расширения лиги. Утверждалось, что наибольшими шансами на получение новой франшизы располагают Хьюстон и Атланта.

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