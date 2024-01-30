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Суд не стал штрафовать рэпера Лигалайза за дискредитацию ВС России

Суд не стал штрафовать рэпера Лигалайза за дискредитацию ВС России

Бутырский районный суд города Москвы постановил не привлекать к ответственности российского рэпера Андрея Меньшикова, который выступает под псевдонимом Лигалайз, по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ.

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