Муфтий и мифы, или Размышления на полях доклада Д. В. Мухетдинова о российской истории

В ноябре минувшего года муфтий Д. В. Мухетдинов выступил с докладом «Выглядывая за пределы Руси: истоки и стадии формирования полиэтнического государства в истории России»; некоторые из сделанных утверждений носят, как мне представляется, антинаучный характер; разберём их.