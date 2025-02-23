НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Военное обозрение

3 743 подписчика

Муфтий и мифы, или Размышления на полях доклада Д. В. Мухетдинова о российской истории

Муфтий и мифы, или Размышления на полях доклада Д. В. Мухетдинова о российской истории

В ноябре минувшего года муфтий Д. В. Мухетдинов выступил с докладом «Выглядывая за пределы Руси: истоки и стадии формирования полиэтнического государства в истории России»; некоторые из сделанных утверждений носят, как мне представляется, антинаучный характер; разберём их.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх