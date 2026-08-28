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Умерла Яёи Кусама — художница, превратившая галлюцинации в миллионы

Умерла Яёи Кусама — художница, превратившая галлюцинации в миллионы

Мир современного искусства понёс невосполнимую утрату. В возрасте 97 лет скончалась легендарная японская художница Яёи Кусама, чьё имя стало синонимом бесконечных узоров, ярких тыкв и зеркальных инсталляций.

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