Минобороны России опубликовало рассекреченные документы к 80-летию окончания Берлинской наступательной операции

В новом разделе на сайте военного ведомства опубликованы директивы и приказы Ставки Верховного Главнокомандования, оперативные донесения, информационные сводки, шифртелеграммы и другие документы, которые ранее не были представлены широкой общественности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Военнослужащие группировки войск «Восток» уничтожили радиолокационную станцию и полевой склад боеприпасов ВСУ на Южно-Донецком направлении
- Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил личный состав 344-го мотострелкового полка с освобождением н.п. Каменка в Харьковской области
- Корабль Балтийского флота выполнил торпедную стрельбу в Балтийском море
Свежие комментарии