Собянин поручил оказать матпомощь ко Дню Победы ветеранам-москвичам и жителям Севастополя

Размер некоторых выплат уже определен Близится 79-ая годовщина Победы в Великой Отечественной войне. По традиции, ветераны в честь праздника получат специальные доплаты к пенсии, напомнили в Агентстве городских новостей «Москва».
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