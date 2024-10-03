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Инспектора выжили с работы под давлением диаспоры. Но офицер стоит на своём: "На колени я перед вами не встану"

Инспектора выжили с работы под давлением диаспоры. Но офицер стоит на своём: "На колени я перед вами не встану"

Коллаж infopro54 В Сети появилось видеообращение бывшего инспектора отдела полиции по Мошковскому району Новосибирской области Александра Гусева, которого уволили из органов.

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Комментарии
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Анна Зареченская
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