Риши Сунак заявил о готовности Великобритании к «нападению» России

Великобритания сможет отразить нападение со стороны России в случае, если это когда-либо произойдет. Такое заявление сделал премьер-министр страны Риши Сунак в интервью телеканалу Talk TV в понедельник, 5 февраля.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии