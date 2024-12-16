АПР-3М "Гриф": русская торпеда, заставляющая США опасаться своих глубин

2693 прочтения 3 дня назад Прорыв в технологиях противолодочной обороны: обновленная ракета АПР-3МЭ "Гриф" На ежегодной конференции "Армия 2024" корпорация "Тактическое ракетное вооружение" представила новейшую версию противолодочной ракеты АПР-3МЭ "Гриф".
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