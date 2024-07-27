ФСБ задержала зама Шойгу, отвечавшего за питание военных на СВО. За курицу в мясных пайках

Арестованный экс-замглавы МО Булгаков за 2018 год заработал ₽15,2 млнБывший заместитель министра обороны РФ Дмитрий БулгаковАлексей Колчин/РИА Новости В рамках дела о коррупции задержан бывший замминистра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков.
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