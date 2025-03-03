Макрон и Стармер предложили месячное перемирие на Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон и британский премьер-министром Кир Стармер выдвинули совместное предложение о перемирии сроком на один месяц в воздухе, на море и в отношении энергетической инфраструктуры на Украине.
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