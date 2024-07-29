"Этот каток не скоро остановится": "Чистки" в Минобороны. Арест генерала Булгакова показал, что у Путина много вопросов к ведомству - эксперт

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Комментарии
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Лев Добрый
Бригаду толстопопых бездельников и воров разогнали, а как быть с бригадиром? Разве не он первое лицо в бригаде? 😜👈😱
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11 час.

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