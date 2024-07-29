"Этот каток не скоро остановится": "Чистки" в Минобороны. Арест генерала Булгакова показал, что у Путина много вопросов к ведомству - эксперт

ФОТО: Коллаж Царьграда Ещё недавно у многих проскальзывала мысль, что "чистки" в Минобороны подошли к концу - внезапно в медиа перестали всплывать громкие задержания и аресты, а генералы из "команды Шойгу", если и покидали ведомство, то собственному желанию.
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