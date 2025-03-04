С какого возраста можно давать детям острую пищу и роллы

Объясняет гастроэнтеролог Нашим бабушкам было легче уберечь детей от соблазнов. Если раньше мамам приходилось ограничивать ребёнка в употреблении конфет, чипсов и газировки, то теперь в рационе родителей гораздо больше экзотической пищи.