С какого возраста можно давать детям острую пищу и роллы

Объясняет гастроэнтеролог Нашим бабушкам было легче уберечь детей от соблазнов. Если раньше мамам приходилось ограничивать ребёнка в употреблении конфет, чипсов и газировки, то теперь в рационе родителей гораздо больше экзотической пищи.
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