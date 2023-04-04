Страна и люди

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Украина нашла повод для бесконечной мобилизации

Украина нашла повод для бесконечной мобилизации

Фото: Kay Nietfeld/DPA/Picture Alliance/Global Look PressТекст: Дарья Волкова,Татьяна Косолапова Киев для пополнения рядов ВСУ использует выдуманные предлоги На Украине допустили открытие второго фронта, что повлечет за собой усиление мобилизации.

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