Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с картами

В России увеличилось количество фишинговых сайтов с объявлениями о покупке билетов на концерты и спектакли, на которых вместо приобретения билетов оформляется подписка на мошеннический сайт с последующим списыванием средств с банковской карты.
В России увеличилось количество фишинговых сайтов с объявлениями о покупке билетов на концерты и спектакли, на которых вместо приобретения билетов оформляется подписка на мошеннический сайт с последующим списыванием средств с банковской карты.
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