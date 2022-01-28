Журнал «Профиль»

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Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с картами

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с картами

В России увеличилось количество фишинговых сайтов с объявлениями о покупке билетов на концерты и спектакли, на которых вместо приобретения билетов оформляется подписка на мошеннический сайт с последующим списыванием средств с банковской карты.

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