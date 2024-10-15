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Закон, порядок, государство

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В Башкортостане сотрудниками уголовного розыска задержан подозреваемый в серии краж из домов

Сотрудниками уголовного розыска Отдела МВД России по Уфимскому району и Управления уголовного розыска МВД по РБ в ходе оперативно-розыскных мероприятий установлен и задержан подозреваемый в кражах строительных инструментов.

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