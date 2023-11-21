Ученые из Германии объяснили, к чему приводит злоупотребление сахаром

Ученые из Института исследований метаболизма Макса Планка в Кельне выяснили, что потребление продуктов с высоким содержанием сахара может привести к нарушениям работы головного мозга, пишут «Новые Известия».
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