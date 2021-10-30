От личное мнение

222 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Briz Bazelik
    С виду, - "гравицаптор" стОящего вида! Но НА ЧТО он "способен", - вопрос?!Китайский истреби...
  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Так одних мигрантов, гастарбайтеров сколько в России от 10 мил. официально на деле думаю надо минимум на 2 умножить,...Минстрой подсчита...
  • Oleg Kuznetsov
    Что за намёки на раздачу паспортов? И кто это там хочет поживиться чужими территориями? Возвращаем своё законными мет...Блогер Голос Морд...

Лавров не будет встречаться с американскими представителями на саммите G20

Лавров не будет встречаться с американскими представителями на саммите G20

Москва, 30 октября. Глава МИД России Сергей Лавров не планировал встречаться с представителями США на саммите G20.

Вернуться к статье
11
Обсудить
Meerflieger
"...Глава МИД РФ также подчеркнул, что необходимо поддерживать ВОЗ и их центральную роль в любой будущей конфигурации по усилиям в здравоохранении..."(с) Пипец... Сдали страну... Теперь всякие ЧАСТНИКИ Педросы Гебреисусы будут устраивать локдауны и прочее дерьмо в России... Бесить народ кукареками и намордниками... Блокпостами и комендантскими часами... А этим похер... Дебилы блять...

Картина дня

наверх