Лавров не будет встречаться с американскими представителями на саммите G20

Никола ЗуевПолитикаЛавров не будет встречаться с американскими представителями на саммите G20 Москва, 30 октября. Глава МИД России Сергей Лавров не планировал встречаться с представителями США на саммите G20.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьMeerflieger"...Глава МИД РФ также подчеркнул, что необходимо поддерживать ВОЗ и их центральную роль в любой будущей конфигурации по усилиям в здравоохранении..."(с) Пипец... Сдали страну... Теперь всякие ЧАСТНИКИ Педросы Гебреисусы будут устраивать локдауны и прочее дерьмо в России... Бесить народ кукареками и намордниками... Блокпостами и комендантскими часами... А этим похер... Дебилы блять...Комментировать
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