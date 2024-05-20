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В Перми роботы будут собирать роботов

В Перми роботы будут собирать роботов

Компания «Роботех» построит новый производственный корпус в столице региона.Пермский производитель промышленных роботов «Роботех» поделился планами по строительству нового производственного корпуса в Перми.

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