Финский военкор Хейсканен призвал Киев забыть думать о Крыме

Киевскому руководству необходимо навсегда смириться с утратой Крыма и признать его частью России. К такому выводу пришел финский военный корреспондент Кости Хейсканен после общения с населением полуострова, активиста процитировало РИА «Новости» .
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