Калужский депутат призывает женщин чаще надевать мини-юбки

«Депутаты Тарусы призывают своих жительниц чаще носить мини-юбки в солнечные дни, чтобы способствовать росту населения России»Калужский депутат предложил больше внимания уделять мини-юбкам, уверяя, что это может способствовать увеличению числа браков и повышению демографических показателей.
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