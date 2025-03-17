Калужский депутат призывает женщин чаще надевать мини-юбки

«Депутаты Тарусы призывают своих жительниц чаще носить мини-юбки в солнечные дни, чтобы способствовать росту населения России»Калужский депутат предложил больше внимания уделять мини-юбкам, уверяя, что это может способствовать увеличению числа браков и повышению демографических показателей.