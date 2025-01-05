Вирусолог: нет оснований считать, что метапневмовирус в Китае вызовет эпидемию

Сейчас нет оснований бояться, что вспышка метапневмовируса в Китае вызовет эпидемию тяжелых заболеваний, рассказал RT Анатолий Альтштейн — вирусолог, доктор медицинских наук и главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.
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