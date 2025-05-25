Учитель скончалась во время вручения аттестатов в Волгограде

Педагог скончалась во время вручения аттестатов в школе в Волгограде.По данным группы «Подслушано. Волгоград Красноармейский» во «ВКонтакте», в школе №134 Красноармейского района города Волгограда внезапно скончалась педагог с 33-летним стажем.