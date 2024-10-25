Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 389 подписчиков

В регионе России объяснили приказ направлять женщин рожать за тысячу километров

В регионе России объяснили приказ направлять женщин рожать за тысячу километров

Данные о закрытии роддома в чукотском городе Билибино не соответствуют действительности. При этом специалисты призывают направлять беременных женщин с высокой степенью риска за пределами населенного пункта, пояснили в пресс-службе правительства Чукотского автономного округа, пишет РБК.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх