В регионе России объяснили приказ направлять женщин рожать за тысячу километров

Данные о закрытии роддома в чукотском городе Билибино не соответствуют действительности. При этом специалисты призывают направлять беременных женщин с высокой степенью риска за пределами населенного пункта, пояснили в пресс-службе правительства Чукотского автономного округа, пишет РБК.
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