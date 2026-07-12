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Русская весна

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Москву пытались атаковать 300 украинских БПЛА, — Собянин

Москву пытались атаковать 300 украинских БПЛА, — Собянин

Около 300 дронов летели в сторону Московского региона в течение последних суток, заявил Собянин. «Большая часть была нейтрализована на дальних подступах, 45 БПЛА были уничтожены на подлете к Москве», — сообщил мэр.

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