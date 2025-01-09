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Актер Юрий Борисов номинирован на премию Гильдии актеров США

Актер Юрий Борисов номинирован на премию Гильдии актеров США

Ранее картина получила «Золотую пальмовую ветвь» 77-го Каннского кинофестиваляРоссийского актера Юрия Борисова номинировали на премию Гильдии киноактеров США (SAG Awards) в категории «Лучшая мужская роль второго плана» за роль в фильме американского режиссера Шона Бэйкера «Анора» (Anora, 2024), говорится на сайте премии.

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