Житель Приморья поджег мужчину из огнемета и выстрелил из гарпуна в женщину, пронзив ей шею

Конфликт произошел, вероятно, из-за работ в поселке после кражи электрического кабеляВ приморском поселке Трудовое местный житель поджег из огнемета мужчину и выстрелил из гарпуна для подводной охоты в женщину, стрела пронзила ее шею насквозь, сообщает «КП — Владивосток».