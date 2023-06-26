Житель Приморья поджег мужчину из огнемета и выстрелил из гарпуна в женщину, пронзив ей шею

Конфликт произошел, вероятно, из-за работ в поселке после кражи электрического кабеляВ приморском поселке Трудовое местный житель поджег из огнемета мужчину и выстрелил из гарпуна для подводной охоты в женщину, стрела пронзила ее шею насквозь, сообщает «КП — Владивосток».
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