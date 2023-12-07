Тарпищев заявил, что Абаскаль не созрел к стабильно отработанным действиям

Глава Федерации тенниса России, болельщик московского "Спартака" Шамиль Тарпищев заявил, что поступки главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля характеризуют его как человека, обладающего неоправданно высоким самомнением.
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