Кондиционеры способствовали рекордному росту спроса на электроэнергию в 2024 году

Мировой спрос на электроэнергию в 2024 году рос рекордными темпами в основном за счет увеличения потребления электроэнергии кондиционерами и другими энергоемкими устройствами, говорится в опубликованном в понедельник докладе Международного энергетического агентства (МЭА), сообщает Reuters.
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