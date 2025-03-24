Кондиционеры способствовали рекордному росту спроса на электроэнергию в 2024 году

Мировой спрос на электроэнергию в 2024 году рос рекордными темпами в основном за счет увеличения потребления электроэнергии кондиционерами и другими энергоемкими устройствами, говорится в опубликованном в понедельник докладе Международного энергетического агентства (МЭА), сообщает Reuters.